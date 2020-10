"W zielonogórskim szpitalu zmarła 82-latka, która trafiła tam w sobotę z obrażeniami głowy po tym, jak podczas zabawy weselnej spadła na nią kula dyskotekowa" – poinformował Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Polak / PAP

Podczas weselnej zabawy na sali w Krępie w Zielonej Górze na 82-letnią kobietę spadła kula dyskotekowa, uderzając ją w głowę. Do wypadku doszło w sobotę wieczorem. Emerytka należała do najbliższej rodziny pary młodej.



Kobieta po uderzeniu straciła przytomność. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Lekarze reanimowali 82-latkę. Udało im się przywrócić funkcje życiowe rannej. Medycy zabrali ją do szpitala. Niestety po kilku dniach zmarła. Informację o śmierci kobiety przekazała "Gazeta Lubuska".



Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze rozpoczęła postępowanie, które wyjaśni okoliczności i przyczynę wypadku.

Jest ono prowadzone z art. 155 Kodeksu karnego mówiącego o odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Obecnie toczy się w sprawie, nie ma w nim podejrzanych - poinformował Zbigniew Fąfera, rzecznik prokuratury.