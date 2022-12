​Rusza zbiórka podpisów pod naszą inicjatywą - Uczciwa Polska; są to trzy projekty dotyczące Polski na pokolenia, które wspierają młodych, seniorów i pracujących - poinformował w sobotę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o tanie kredyty na mieszkania, nieopodatkowane nadgodziny i dziedziczenie emerytur.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Radek Pietruszka / PAP

W sobotę w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PSL. Kosiniak-Kamysz poinformował na konferencji prasowej po Radzie, że rusza zbiórka podpisów pod ich inicjatywą - Uczciwa Polska. Uczciwa Polska to cała filozofia, to nie jest jeden projekt, to są trzy projekty dotyczące Polski na pokolenia, która wspiera młodych, seniorów i pracujących - powiedział lider PSL.

Dodał, że jego ugrupowanie opiera swoje programy o fakty. Rozwiązujemy najważniejsze problemy, na przykład problem demografii, dostępu do mieszkania, problem osób starszych i ich samotnego życia, problem osób ciężko pracujących i wyzyskiwanych dzisiaj przez państwo - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Uczciwa Polska to państwo, z którego jesteśmy dumni, to państwo, które nie zabiera, jak ktoś ciężko pracuje, tylko zostawia więcej za tą ciężką pracę. Uczciwa Polska nie zostawia wdowy samej na pastwę losu z utrzymaniem domu, gospodarstwa domowego na wsi czy w mieście, tylko daje jej możliwość dziedziczenia emerytury. Uczciwa Polska, uczciwe państwo polskie, to takie, które w przyszłości zapewni dobry start młodym ludziom, żeby mogli mieć własne mieszkanie, albo zacząć budowę domu - mówił szef ludowców.

Jak wyliczał Kosiniak-Kamysz, dla szukających swojego miejsca do życia propozycją PSL jest program "Własny kąt", który zakłada niskooprocentowany kredyt na mieszkanie lub dom w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wkład własny w wysokości 100 tys. zł.

Dla pracowników PSL proponuje zwolnienie z podatków i składek od dodatkowej pracy lub nadgodzin.

Partia proponuje także dziedziczenie emerytur. Nie może być tak, że wdowa zostaje z minimalnym świadczeniem po śmierci męża. Wesprzemy seniorów. 100 proc. wyższej emerytury i 50 proc. drugiej - podkreślił.