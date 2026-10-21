Radny Lwowa na liście osób niepożądanych w RP. Sikorski podpisał wniosek

RMF24

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że podpisał wniosek o „wpisanie na listę osób niepożądanych w Polsce wobec radnego Lwowa P. Szeremeta, rekonstruktora Galizien Waffen-SS, autora pomysłu ustanowienia 2027 rokiem R. Szuchewycza, dowódcy UPA, który wydawał rozkazy wysiedlania i mordowania Polaków”.

Radny Lwowskiej Rady Obwodowej na liście osób niepożądanych w Polsce - wniosek podpisany

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA, oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - OUN - Ołeha Olżycza. Decyzja ta zapadła we wtorek na plenarnym posiedzeniu Lwowskiej Rady Obwodowej, która jest odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego. O uchwale poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Rady. We wtorek późnym wieczorem ze strony internetowej obwodu lwowskiego ta uchwała jednak zniknęła. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział dziś w TVN24, że „mamy obietnicę ze strony najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, że ta decyzja nie wejdzie w życie”. Polska czeka jednak na oficjalną reakcję Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław SIkorski poinformował, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w RP wobec radnego Lwowskiej Rady Obwodowej, który był wnioskodawcą.