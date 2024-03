"W sobotę o godz. 10 w centrum 'Dialog' będę do dyspozycji" - premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu zaprosił rolników na rozmowy do Warszawy. Rolnicy z całego kraju zjawią się w stolicy już w środę na kolejnej masowej demonstracji.

Premier Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Tusk o rolnikach: Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie

Umówiłem się z rolnikami na rozmowy w tym tygodniu, aby zaraportować im działania, których się podjąłem od czasu poprzedniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie. W sobotę o godz. 10 w centrum "Dialog" będę do dyspozycji - powiedział Tusk.

Jak dodał, jeszcze we wtorek skieruje do Sejmu projekt uchwały, wzywającej Komisję Europejską do nałożenia sankcji na import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi.

To jest jeden z powodów, dla których ceny żywności w Europie są niskie, to też jedno ze źródeł dużych dochodów dla tych państw - tłumaczył szef rządu. Jak dodał, Łotwa wprowadziła jednostronnie sankcje na żywność z Rosji i Białorusi, ale aby to było skuteczne, należy działać jako cała Unia Europejska.

Tusk o pilnych zmianach w handlu z Ukrainą

Jak mówił premier, w projektowanej uchwale Sejm ma także zaproponować wprowadzenie pilnych zmian w zasadach handlu z Ukrainą, tak aby "chronić wrażliwe sektory rynku rolnego przed nadmiernym importem z Ukrainy". Od KE będziemy oczekiwali pilnego podjęcia prac w celu powrotu do stosowania w handlu z Ukrainą wyłącznie reguł umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą - wyjaśnił szef rządu.

Tusk spotkał się z organizacjami rolniczymi 29 lutego w CPS "Dialog" w Warszawie. Dwa dni wcześniej rolnicy protestowali na ulicach warszawy.

Protesty rolnicze w Polsce, a także w innych krajach UE, trwają od kilku tygodni. Postulaty polskich rolników to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

W środę kolejny wielki protest rolników w Warszawie

W środę w Warszawie odbędzie się strajk generalny rolników. Dołączą także myśliwi oraz leśnicy. Organizatorzy spodziewają się nawet 150 tys. uczestników. To oznacza poważne utrudnienia dla mieszkańców stolicy.

Protest ma rozpocząć się o 11 przed kancelarią premiera przy al. Ujazdowskich 1/3. Stamtąd rolnicy przejdą przed budynek Sejmu RP na ul. Wiejską 4. Strajk ma się zakończyć o 15.