Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zostali wezwani na pomoc przez dwójkę turystów. Para utknęła na Skrajnym Granacie (2225 m n.p.m.).

Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski, zgłoszenie dotarło do centrali ratowniczej za pośrednictwem aplikacji "Ratunek". Ratownicy dotarli do poszkodowanych na pokładzie śmigłowca.



W Tatrach panuje słoneczna pogoda, jednak warunki turystyczne są bardzo trudne z uwagi na grubą warstwę śniegu.



W górach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Na wieczór zapowiadane jest załamanie pogody. W Tatrach ma wiać silny wiatr osiągający w porywach do 130 km na godzinę.

