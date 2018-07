Szukacie pomysłu na wakacyjne zwiedzenia stolicy z dzieckiem? Aplikacja na telefon "Tup, tup po Warszawie" podpowie Wam najciekawsze trasy pełne zabytków, atrakcji i zagadek. "Każde wybrane przez miejsce to mały konkurs i gra dla dziecka" - wyjaśnia Monika Miłowska z Fundacji CultureLab. "Aplikacja jest dla rodzin z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat i ma zachęcić dzieci do poznawania zabytków, historii, legend związanych z Warszawą" - dodaje.

REKLAMA