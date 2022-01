TOPR uratował trzech turystów, którzy potrzebowali pomocy w Tatrach. Dwójka turystów poślizgnęła się, a inny mężczyzna utknął na Rysach.

Kolejny intensywny dzień dla ratowników w Tatrach. Turysta i turystka w wyniku poślizgnięcia spadli po stromym śniegu na Kozim Wierchu.

Przetransportowano ich śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala.

Kolejny turysta z powodu trudnych warunków utknął na Rysach. Mężczyzna nie był w stanie sam zejść. Po niego także poleciał śmigłowiec.

Warunki w Tatrach są trudne. Na najbliższe dni zapowiadane są w górach ujemne temperatury - w dzień -9, a w nocy nawet do -18 stopni Celsjusza.



Planując wyprawy w wyższe partie gór, konieczne jest wyposażenie się w raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC, czyli detektor, sondę i łopatkę. Do poruszania się po traktach do wysokości schronisk niezbędne mogą okazać się raczki i kijki.