Na karę trzech lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w Opolu 45-letniego Romana P. oskarżonego o wielokrotne zgwałcenie małoletniej pasierbicy. Wyrok jest nieprawomocny.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia miało dojść na przełomie 2012 i 2013 roku w małej wsi w powiecie strzeleckim. Roman P. był w związku z matką pokrzywdzonej, z którą wychowywali czwórkę dzieci - w tym jedno Romana P.



Według ustaleń śledztwa, oskarżony miał się wielokrotnie dopuścić czynów seksualnych wobec małoletniej córki swojej partnerki, grożąc dziecku, że jeżeli będzie stawiało opór, odeśle je do domu dziecka.



Podczas procesu oskarżony nie przyznał się do winy. Jak twierdził, formułowane wobec niego oskarżenia to zemsta jego byłej partnerki.



Jak powiedziała Aneta Rempalska z biura prasowego Sądu Okręgowego w Opolu, po kilkugodzinnej rozprawie, w poniedziałek uznał Romana P. za winnego i wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.