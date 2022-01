​Trzy alarmy bombowe w dwóch urzędach skarbowych i sanepidzie w Przemyślu. Do instytucji trafiły maile informujące o rzekomym podłożeniu ładunków.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak podaje przemyska policja, wiadomości mailowe o rzekomym ładunku wybuchowym trafiły do Urzędu Skarbowego przy ulicy Lwowskiej, do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ulicy Sieleckiej oraz do sanepidu na ulicy Mariackiej.

W związku z sytuacją ewakuowano 80 pracowników skarbówki przy ulicy Lwowskiej.

Wszystkie obiekty zostały sprawdzone przez służby. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

Tego typu zdarzenia mają charakter kaskadowy i policja odnotowuje je na terenie całego kraju - mówi w rozmowie z nowiny24 Małgorzata Czechowska z przemyskiej policji.

Funkcjonariusze ustalają teraz okoliczności fałszywych alarmów oraz szukają sprawcy. Wywołanie takiego alarmu grozi karą 8 lat więzienia.