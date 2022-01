Katowicka policja szuka trzech mężczyzn w związku z uszkodzeniem miejskiego fortepianu, który stoi przy ul. Stawowej. Funkcjonariusze opublikowali nagranie z monitoringu i proszą o kontakt osoby, które rozpoznają zaprezentowanych na nim mężczyzn.

Uszkodzony fortepian miejski / Zbigniew Meissner / PAP

Odporne na warunki atmosferyczne zewnętrzne fortepiany ustawiono pod koniec grudnia zeszłego roku w centrum Katowic - przy ul. Stawowej oraz na Placu Kwiatowym, będącym częścią katowickiego rynku. Trzeci stanie niebawem w Parku Zadole.



Po kilku dniach oba instrumenty zostały uszkodzone - nie działają niektóre klawisze, jeden z instrumentów ma pękniętą obudowę i klawiaturę, a w drugim nadłamana została klapa zamykająca klawiaturę i jej mocowanie. 4 stycznia Urząd Miasta oficjalnie zgłosił policji dewastację instrumentu z ul. Stawowej. Szkody wstępnie wyceniono na ok. 6 tys. zł.

Nagranie z monitoringu opublikowane przez katowicką policję Policja

Policja informuje, że fortepian z ul. Stawowej został uszkodzony 1 stycznia. W związku z tą dewastacją poszukuje 3 mężczyzn. Prosi o kontakt osoby, które rozpoznają ich na nagraniu z monitoringu. Informacje można zgłaszać pod nr telefonu 47 85 138 50 lub pod adresem e-mail: kp6@katowice.ka.policja.gov.pl

Całoroczny fortepian zewnętrzny Cadenza powinien dobrze działać przy temperaturach od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza. Instrument jest wodoodporny. Waży pół tony, a ławki przy nim 30 kg. Model wybrany przez Katowice posiada aplikację do sterowania cyfrowym systemem zarządzania i śledzenia aktywności. Jest też możliwość podłączenia dodatkowego nagłośnienia oraz innych instrumentów.