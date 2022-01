Są wodoodporne, działają przy temperaturach od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza. W Katowicach stanęły całoroczne, zewnętrzne fortepiany. Dwa są w centrum miasta - przy ul. Stawowej i na Placu Kwiatowym na Rynku. Trzeci niebawem pojawi się koło tężni solankowej w parku na Zadolu. Każdy może na nich zagrać. Muzyków i słuchaczy nie brakuje.

Marysia, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Życie muzyczne Katowic zostało zauważone i docenione, gdy pod koniec 2015 roku otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Miasta Muzyki UNESCO. Wszystko to jest ukoronowaniem procesu przemiany z miasta poprzemysłowego w miasto przemysłów kreatywnych. Teraz robimy następny krok - chcemy, by muzykę było słychać na naszych ulicach - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na fortepianie postawionym na Placu Kwiatowym postanowiła zagrać Marysia.

Chodzę do szkoły muzycznej im. Mieczysława Karłowicza. Jestem w klasie trzeciej średniej na fagocie, ale od 9 lat gram też na fortepianie i postanowiłam tutaj zagrać - mówi młoda artystka, która wybrała utwór "Nuvole Bianche" Ludovico Einaudi oraz "Can you feel the love tonight" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Król Lew".

To jest fajny pomysł, żeby ludzie tutaj przechodzili i słuchali, jak inni grają i się tą muzyką zachwycali - mówi Marysia.

Słuchacze znaleźli się od razu. Zwróciłam na to uwagę i pomyślałam, że jakbym tylko umiała, od razu bym siadła i grała. Wolę jednak podziwiać. To jest rewelacyjne, że fortepian może być na zewnątrz, odporny na warunki atmosferyczne i można na nim grać - mówią przechodnie. Pod warunkiem, że ktoś potrafi - dodaje jednak kobieta pracująca w pobliżu w kwiaciarni.

Jest niezwykle trwały

Całoroczny fortepian zewnętrzny Cadenza jest niezwykle trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Działa przy temperaturach od minut 20 do plus 50 stopni Celsjusza i jest wodoodporny.

Waga instrumentu to 500 kg, a ławki przy nim - 30 kg. Model wybrany przez Katowice posiada dedykowaną aplikację do sterowania cyfrowym systemem zarządzania i śledzenia aktywności. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego nagłośnienia oraz innych instrumentów - poinformował katowicki magistrat, który zapowiada, że będzie też wykorzystywał instrumenty do działań promocyjnych miasta.