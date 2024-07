Nie żyje trzecia ofiara lawiny błotnej w Mąkowej Dolinie w słowackich Tatrach Bielskich - poinformowała słowacka telewizja JOJ. Nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu, jakiej narodowości była ofiara.

Zdjęcie: hzs.sk / Horska Zachranna Sluzba / Archiwum prywatne

Słowackie media podają, że nie żyje trzecia ofiara wczorajszej lawiny błotnej w Mąkowej Dolinie w słowackich Tatrach Bielskich. Na razie nie ma informacji, jakiej była narodowości.

W czwartek po południu pojawiły się informacje o tragicznym wypadku w słowackich Tatrach Bielskich. Lawina błotno-kamienista, która zeszła w Dolinie Mąkowej zabiła turystów.

Telewizja JOJ, kóra wczoraj poinformowała, że w lawinie zginęły Polka i Słowaczka, dzisiaj przekazuje, że były to Czeszka i Słowaczka. "Jedna z nich to obywatel Czech" - potwierdził wydział komunikacji czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak przekazuje rzecznik OS ZZS SR Ryszard Bolješik, trzej poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Popradzie: 57-letni mężczyzna z obrażeniami nogi, 50-letni mężczyzna z urazem klatki piersiowej i nieletni z urazem nogi.



Potężna lawina błota i wody, która powstała po gwałtownej burzy, zalała wiatę przy szlaku w Dolinie Mąkowej i uwięziła 16 turystów. Trzy zostały ranne i przetransportowane do szpitala śmigłowcem, a pozostałych uwolniły słowackie służby ratunkowe.



Na miejscu interweniowało górskie pogotowie ratunkowe, dwie załogi RZP (szybka pomoc medyczna) i dwa helikoptery ratownicze.



Jak informuje TANAP, szlak oznaczony kolorem zielonym jest zamknięty do odwołania: "Wspomniane miejsce należy omijać i przez najbliższe dni nie planować żadnych pieszych wędrówek po tym odcinku".



Poinformowano również o zamknięciu szlaków w Dolinie Monkovej i dolinie Bieleho Potok: "Oznakowany szlak turystyczny w Dolinie Monkovej (znak czerwony) od Hotelu Magura do Kopskiego Sedla i w dolinie Bieleho Potok (zielony znak) ze Strednicy do przeprawy Monková dolina jest nieprzejezdny ze względu na duże zniszczenia po burzy i jest zamknięty do odwołania".