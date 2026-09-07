Trzech europosłów z wnioskiem do PE. To byli politycy PiS

RMF24

Trzej byli europosłowie PiS, należący obecnie do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, złożyli w poniedziałek wniosek o utworzenie Parlamencie Europejskim nowej delegacji – dowiedziała się PAP. Jej szefem będzie Piotr Müller.

Delegacja Rozwój Plus pozostanie w grupie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.

Obok Piotra Müllera, delegację Rozwój Plus w PE tworzą Michał Dworczyk i Waldemar Buda. Do niedawna byli politykami PiS, należą do grupy, która w wyniku podziału w tej partii zdecydowała się tworzyć wraz Morawieckim nowym ugrupowanie.

Pod koniec sierpnia trzech europosłów opuściło delegację PiS w Parlamencie Europejskim. Wówczas nie było jeszcze decyzji co do nazwy ich delegacji i jej przynależności do którejś z grup politycznych w PE.

Formacja Morawieckiego rośnie w siłę. Były premier ogłasza transfer Prezydent Sieradza Paweł Osiewała przystępuje do stowarzyszenia Rozwój Plus. Informację ogłosił w sobotę na sieradzkim rynku lider formacji Mateusz Morawiecki, zapowiadając jednocześnie przygotowanie programu skierowanego do miast średniej wielkości.

Buda, Dworczyk i Müller wydali oświadczenie

W poniedziałek europosłowie: Buda, Dworczyk i Müllera wydali oświadczenie, w którym poinformowali o formalnym złożeniu wniosku ws. utworzenia w PE nowej delegacji pod nazwą Rozwój Plus i potwierdzili pozostanie w strukturach europarlamentarnego ugrupowania EKR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Przewodniczącym nowej delegacji będzie Müller.

Europosłowie podkreślili w oświadczeniu, do którego dotarła PAP, że powołanie delegacji Rozwój Plus „jest konsekwencją nowej sytuacji organizacyjnej wynikającej z publicznego stwierdzenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości o wygaśnięciu członkostwa europosłów w partii”. Nowa struktura - dodali – ma „umożliwić dalszą aktywną pracę w Parlamencie Europejskim oraz prezentowanie własnych propozycji i idei związanych z działalnością Rozwoju Plus”.

Eurodeputowani Rozwoju Plus za swoje priorytety uznali ochronę polskiego rolnictwa i przemysłu, kwestie obronności, wzmacnianie bezpieczeństwa i „silny i zdecydowany” głos Polski w tych sprawach oraz obronę polskich przedsiębiorców „przed szkodliwymi obciążeniami” i „nadmiernymi regulacjami”. Wśród spraw kluczowych wymienili również poprawę konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz „przeciwstawianie się rozwiązaniom prowadzącym do dalszej centralizacji UE”.

40 parlamentarzystów wykluczonych z PiS

W połowie sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wykluczeniu z partii 40 parlamentarzystów – 38 posłów i 2 senatorów – wchodzących w skład nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Sąd uznał, że wszyscy ciężko naruszyli statut partii dotyczący opuszczenia klubu parlamentarnego PiS i wstąpienia do innego klubu.

Rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski zaznaczył wtedy, że sąd koleżeński nie rozpoznawał spraw trzech europosłów, którzy są członkami stowarzyszenia Rozwój Plus – Müllera, Dworczyka i Budy. Jak uzasadniał, nie współtworzą oni nowego klubu parlamentarnego, w związku z czym „decyzja (sądu) ich nie dotyczy”.

18 sierpnia Müller w rozmowie z PAP podkreślił, że europarlamentarzyści związani z Rozwojem Plus nie pozostaną członkami delegacji PiS, ale będą rozmawiać „z przyjaciółmi z innych krajów UE” nt. dalszej współpracy. Przekonywał wtedy, że cała trójka podziela „wartości, które są fundamentem eurorealizmu grupy EKR (Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) i które skupiają się na ochronie suwerenności państw, budowie wolnego rynku bez unijnej biurokracji, poszanowaniu tradycyjnych wartości, silnym bezpieczeństwie w ramach NATO, demokratycznej kontroli Brukseli oraz racjonalnym rozwoju gospodarczym zamiast radykalizmie ideologicznym”.

Powstanie Rozwoju Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół byłego Morawieckiego (ponad 40 osób) nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu przez kierownictwo PiS spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ze stowarzyszenia Rozwój Plus uznali, że nie są już członkami PiS, i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.