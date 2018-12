Pojawiają się opady śniegu i mżawki, błoto pośniegowe, a nawierzchnie są śliskie - podała GDDKIA w popołudniowym komunikacie. Ostrzegła kierowców przed utrudnieniami na drogach w ośmiu województwach. IMGW prognozuje w nocy nawet do -20 st. lokalnie na Śląsku i w Małopolsce. RCB apeluje do kierowców o rozwagę.



Jak informowała GDDKiA, utrudnienia w postaci błota pośniegowego i śliskiej nawierzchni występują w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.



Z kolei w województwach: pomorskim, podlaskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim ruch jest utrudniony z powodu opadów śniegu, a w woj. kujawsko-pomorskim z powodu mżawki.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracują na nich 493 pojazdy do zimowego utrzymania.



Jak czytamy w komunikacie GDDKiA, w nocy wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu kraju. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, jedynie na krańcach wschodnich okresami umiarkowane. Lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna będzie wynosiła od -8 st., -6 st. na południu do -3 st., -1 st. na północy kraju, tylko w rejonach podgórskich Karpat około -10 st., -12 st., a na południu Górnego Śląska i Małopolski lokalnie do -20 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem

Natomiast IMGW wydał w niedzielę po południu ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Wieczorem prognozuje opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 7 cm do 14 cm.



Instytut wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem w południowo-wschodniej części woj. śląskiego i wschodniej części woj. małopolskiego. Prognozuje temperaturę minimalną w nocy lokalnie od -20 st. do -17 st. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 5 km/h do 10 km/h.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Jak podaje IMGW, można m.in. spodziewać się opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym.



W związku z ostrzeżeniami, RCB apeluje do kierowców o rozwagę. Korzystaj z opon zimowych; naładuj telefon, zabierz do auta ładowarkę; zatankuj samochód; zabierz przewody do rozruchu silnika - zaleca RCB na Twitterze.