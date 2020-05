Do śmiertelnego wypadku doszło na alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Zginął 19-letni mężczyzna. Służby wciąż pracują na miejscu. Jezdnia jest zablokowana.

/ Mateusz Czmiel / RMF FM

Utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin, bo na miejscu wciąż pracują policyjni technicy, którzy badają okoliczności tego wypadku, do którego doszło ok. 10:30.

19-latek jadący w stronę miasta nagle przeciął pas zieleni i czołowo zderzył się z SUV-em. Mężczyzny, mimo reanimacji, nie udało się uratować.





Miejsce wypadku / Mateusz Czmiel / RMF FM



Obwodnica śródmiejska od kilku godzin jest całkowicie zablokowana, przez co na północy Wrocławia tworzą się ogromne korki m.in. na ul. Osobowickiej, Łużyckiej oraz od Popowickiej do mostu Milenijnego.





