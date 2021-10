Cztery osoby - w tym dwoje dzieci - trafiły do szpitala po pożarze, który w nocy wybuchł w kamienicy przy ul. Akacjowej w Poznaniu. Niestety, lekarzom nie udało się uratować 8-letniej dziewczynki.

Zdj. ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Pożar w jednym z mieszkań zauważono przed godziną 3 w nocy. Ogień wybuchł w kamienicy przy ul. Akacjowej na poznańskim Dębcu.

Z budynku ewakuowano około 20 osób. Cztery osoby w najpoważniejszym stanie trafiły do szpitala. To dwie dziewczynki i dwie kobiety. 8-letnia dziewczynka trafiła do klinki przy Szpitalnej, gdzie mimo wysiłków lekarzy - zmarła.

Życiu 13-letniej dziewczynki i kobiet nic nie zagraża.

Wiadomo, że część z ewakuowanych osób nie będzie mogła wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o dwie rodziny, dla których organizowane są lokale zastępcze.

Trwa ustalanie, jak doszło do wybuchu ognia.