"Nie można przejść obojętnie obok śmierci 6 osób. Prosimy wszystkich mieszkańców miasta o jeszcze większą uważność na osoby bezdomne, zwłaszcza w okresie mrozów" – napisali członkowie Wspólnoty Sant'Egidio w komunikacie wydanym po pożarze pustostanu na Żeraniu. Do tragicznego zdarzenia doszło w noc Bożego Narodzenia.

Zdj. z miejsca tragicznego pożaru / Krzysztof Berenda / RMF FM

Członkowie Wspólnoty Sant'Egidio podkreślili, że są "głęboko poruszeni" śmiercią 6 osób i wyrazili współczucie rodzinom ofiar. Zginęły one w sposób nieoczekiwany w dniu, w którym zasiedliśmy do Obiadu Bożonarodzeniowego z niemal 450 warszawskimi bezdomnymi i ubogimi, w dniu, w którym wszyscy powinni mieć możliwość świętowania w ciepłej, bezpiecznej i rodzinnej atmosferze - napisali.



Wobec śmierci osób, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane, a które miały prawo żyć w sposób bardziej godny, członkowie Wspólnoty proszą wszystkich mieszkańców miasta, którzy tak licznie zaangażowali się w przygotowanie Świąt z Ubogimi, o jeszcze większą uważność na osoby bezdomne i samotne znajdujące się w trudnościach, zwłaszcza w okresie mrozów - zaapelowali.



Autorzy komunikatu prosili także o zwiększenie miejsc w ośrodkach i schroniskach dla osób bezdomnych i łatwiejszy dostęp do nich, niezależnie od miejsca pochodzenia. Według nich w Warszawie przebywa 2,7 tys. osób bezdomnych, a przygotowanych jest jedynie 1,4 tys. miejsc noclegowych.



Jesteśmy przekonani, że aby uniknąć kolejnych śmierci spowodowanych ogniem lub mrozem, potrzebna jest solidarność wszystkich: władz miasta, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Warszawy - zaznaczyli członkowie Sant’Egidio.



Przypomnieli, że warszawska wspólnota przygotowała trzecią edycję przewodnika po stolicy zatytułowanego "Gdzie zjeść, spać, umyć się". Książeczka i towarzysząca jej mapa miasta powstała z myślą o osobach bezdomnych, które członkowie wspólnoty spotykają od 10 lat na ulicach Warszawy, w centrum miasta i na jego peryferiach, gdzie osoby bezdomne znajdują schronienie nocą oraz o wszystkich, którzy nie chcą przechodzić obok nich obojętnie. Podobne przewodniki są od lat wydawane przez Wspólnotę Sant’Egidio w Rzymie i w innych europejskich miastach.



W naszym mieście są miejsca, w których można otrzymać pomoc i w których można zaangażować się w pomoc innym. Ich znajomość może czasem ocalić komuś życie lub chociaż sprawić, by ktoś nie zasnął głodny na ulicy. Chcemy, aby nasze miasto było solidarne i przyjazne dla wszystkich - napisali autorzy komunikatu. Poinformowali, że nowa wersja przewodnika, przygotowana na 2019 rok, jest dostępna online na stronie Wspólnoty Sant’Egidio. Wersję drukowaną można uzyskać, pisząc na adres: santegidio.waw@gmail.com



Wspólnota Sant'Egidio, która w tym roku świętuje pięćdziesięciolecie, powstała w 1968 r. w Rzymie z inicjatywy grupy licealistów z Andreą Riccardim na czele. Dziś należy do niej ponad 65 tys. osób w 73 krajach świata. Poza pomocą bezdomnym wspiera także dzieci ulicy, osoby starsze, chorych, więźniów, uchodźców i angażuje się w inicjatywy na rzecz pokoju. W Warszawie wspólnota działa od 10 lat.

oprac.