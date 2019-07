45-letni turysta utonął w Dunajcu. Jego ciało wydobyto w rejonie Szczawnicy.

Zdjęcie ilustracyjne / arch. RMF

Mężczyznę w wodzie zauważyła starsza kobieta. To ona zadzwoniła po służby ratunkowe. Mimo reanimacji nie udało się uratować mężczyzny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa umieściło na Twitterze również informację na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. "Wybierajmy kąpieliska strzeżone i nigdy nie pływajmy po wypiciu alkoholu" - podkreśla RCB. Podkreśla, żeby nie skakać do wody w nieznanych miejscach i pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Ponadto RCB zaleca, żeby nie wbiegać do wody rozgrzanym i nie pływać bezpośrednio po posiłku.



Kolejne zasady to: "stosuj się do poleceń ratownika", "nie wypływaj na materacu daleko od brzegu", "załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym".