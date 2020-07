Tragedia w miejscowości Dzierzgów w powiecie łowickim w Łódzkiem - nie żyje 16-letnia dziewczyna. Mimo natychmiastowej pomocy, udzielonej przez świadków i służby medyczne, nastolatki nie udało się uratować. Policja w tej sprawie zatrzymała już 22-letniego mężczyznę.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do zdarzenia doszło ok. godz. 14. Kiedy 16-letnia dziewczyna kosiła trawę, przyszedł do niej 22-letni znajomy z sąsiedniej miejscowości. Nagle wyjął nóż zadając liczne uderzenia, potem uciekł w stronę pobliskiego lasu. Na miejscu porzucił narzędzie zbrodni.

Świadkami ataku byli domownicy - brat ofiary, ojciec i babcia. Natychmiast wezwano pomoc, ale nastolatki nie udało się uratować.

Mężczyzna został zatrzymany kilometr dalej, szedł zakrwawiony drogą. Był trzeźwy, pobrano od niego krew, żeby wykonać badania na obecność środków odurzających. Na miejscu czynności wciąż prowadzi policja i prokuratura.