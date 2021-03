Śmiertelny wypadek drogowy na trasie Olsztyn-Olsztynek w pobliżu miejscowości Stawiguda. Zginęła kobieta, która wjechała w tył wozu strażackiego - poinformował oficer prasowy olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk.

Zdjęcie ilustracyjne / \Tytus Żmijewski / PAP

Do wypadku doszło na DK 51 Olsztyn-Olsztynek w Stawigudzie. Bus, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko, wjechał w bariery energochłonne. Miejsce zdarzenia zabezpieczał wóz strażacki.

Kobieta, która zginęła, jechała lewym pasem jezdni i prawdopodobnie nie upewniła się, czy jest on wolny. Kobieta z impetem wjechała w wóz strażacki, zginęła na miejscu - powiedział Prokopczyk. Dodał, że wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane, na miejsce wypadku jedzie prokurator.



Policjant zaapelował do kierowców o ostrożność. Jest ślisko, warunki drogowe są trudne, prosimy by brać to pod uwagę - powiedział Prokopczyk i dodał, że od rana policja w związku z trudnymi warunkami drogowymi notuje wiele kolizji.



Wedle szacunków policji i służb drogowych utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 21.