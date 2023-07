Sezon plażowy w pełni. Jest to więc idealny moment na inwestycję w depilator świetlny, który pozwala bezboleśnie i skutecznie uporać się z włoskami. Depilacja nie musi być bolesna! Sprawdź rekomendowane modele depilatorów świetlnych i wybierz idealny sprzęt dla siebie! Bądź gotowa na plażę lub założenie ulubionej sukienki.

/ Materiały prasowe

Depilator PHILIPS Lumea z aż czterema nasadkami w zestawie!

Depilator Philips Lumea wysyła delikatne impulsy światła do cebulki włosa, wytwarzając ciepło i stymulując ją do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy wypadają naturalnie i ponownie nie wyrastają. Już po 3 zabiegach, redukcja włosków sięga nawet do 92 procent. Prezentowany model dysponuje aż pięcioma poziomami intensywności pracy. Dostępne nasadki pozwalają depilować okolice skóry twarzy, bikini, ciała i pach. Lumea została stworzona we współpracy z lekarzami dermatologami, którzy poddawali ją testom przez wiele lat. Efektem jest bezpieczne urządzenie, które wpływa tylko na włosy, a nie skórę.





Poznaj bliżej ten depilator: << sprawdź! >>

/ Materiały prasowe

Znakomity Philips Lumea 9900 IPL BRI973/00 SenseIQ

To podobny, ale jednak inny zestaw. W tym przypadku użytkowniczka otrzymuje trzy nasadki, ale te można dokupić osobno. Wykonanie odpowiedniej ilości domowych zabiegów sprawi, że efekt będzie powalający. Funkcja SenseIQ zapewnia bezpieczną depilację, która dopasowuje się do rodzaju skóry. Czujnik SmartSkin pozwala dobrać odpowiednią moc zabiegu. Depilator radzi sobie z większością odcieni skóry. Podczas zakupu sprawdź, który kolor włosków może być depilowany. Depilator jest bardzo wysoko oceniony przez użytkowniczki. To idealne narzędzie dla dbających o siebie kobiet. Zasługujesz na taki komfort!



Depilator Philips: << sprawdź szczegóły! >>

/ Materiały prasowe

Depilator BRAUN Silk-expert Pro 3 IPL PL3129

Także Braun ma w swojej ofercie bardzo dobre depilatory świetlne. Za ten model zapłacisz mniej niż 1500 złotych. Jest wyposażony w czujnik kontaktu ze skórą, a także tryb delikatny. Z jego pomocą możesz depilować nie tylko ciało i okolice bikini, ale również twarz. Żywotność lampy jest naprawdę duża i wynosi 300 000 impulsów lampy. Zapewnia redukcję wyrastającego owłosienia już po 4 tygodniach stosowania. W zestawie znajduje się także mini depilator, który ma pomóc w dotarciu do trudniej dostępnych miejsc. Czujnik Skin pro (SensoAdapt™) nieustannie - 80 razy na sekundę - odczytuje koloryt skóry i automatycznie dostosowuje poziom intensywności, aby zapewnić idealną równowagę między szybkimi efektami, a delikatnością dla skóry.

Depilator BRAUN Silk-expert Pro 3: << sprawdź cenę! >>

/ Materiały prasowe

Depilator Philips Lumea Advanced z trymerem w zestawie

Rzuć okiem na depilator Philips Lumea Advanced IPL BRI921/00! Jest sprzedawany w zestawie z trymerem bikini. Efekt gładkiej skóry może utrzymywać się przez nawet 3 miesiące, o ile zostanie wykonana odpowiednia ilość zabiegów. 85% mniej włosków jest widocznych już po trzech depilacjach. Zabiegi są bezpieczne i delikatne także w miejscach wrażliwych. Żywotność lampy to 250 000 impulsów. Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwalaniem błysków pozwala uchronić urządzenie. Depilacja pach z użyciem tego urządzenia zajmuje zaledwie 2,5 minuty. To naprawdę niewiele! Depilator ten kupisz w cenie poniżej 1500 złotych.

Świetny model Philips Lumea Advanced: << sprawdź szczegóły! >>

/ Materiały prasowe

Depilator świetlny Beautifly B-Shine Blush IPL w świetnej cenie

Ten model zebrał naprawdę znakomite nowy wśród użytkowników, którzy zdecydowali się na zakup. Urządzenie nie tylko depiluje, ale także pomaga w leczeniu trądziku i rewitalizacji skóry. Żywotność lampy to aż 500 000 impulsów! Do dyspozycji użytkownika oddano sześć prędkości. Trzy wymienne lampy znajdują się w zestawie. Wyświetlacz LCD pozwala szybko sprawdzić wybrane ustawienia. Znajdujące się w zestawie okulary ochronne pozwalają zabezpieczyć wzrok podczas używania depilatora w okolicach oczu. To naprawdę świetny sprzęt, który kupisz w dobrej cenie. Jeśli szukasz sprawdzonego modelu, sięgnij po Beautifly B-Shine!

Świetnie oceniany depilator Beautifly B-shine: << sprawdź! >>

/ Materiały prasowe