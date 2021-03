"Poseł Tomasz Zimoch złożył we wtorek rezygnację z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej" - poinformował rzecznik PO Jan Grabiec.

Od kilku tygodni spekuluje się o odejściu Tomasza Zimocha do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni / Wojciech Olkuśnik / PAP

Tomasz Zimoch złożył dziś pismo o rezygnacji z członkostwa w klubie - powiedział Grabiec. Jak dodał, pismo jest jednozdaniowe, poseł nie wyjaśnił w nim przyczyn swej decyzji.

Z samym Zimochem PAP nie udało się na razie skontaktować. W ostatnim czasie jego nazwisko często przewijało się w kontekście ewentualnych transferów do nowo utworzonego sejmowego koła Polska 2050 Szymona Hołowni. W połowie lutego zapowiadana była konferencja, podczas której - według nieoficjalnych informacji Onetu - Hołownia miał ogłosić m.in. transfer Zimocha. W ostatniej chwili spotkanie z mediami odwołano.





Kobosko o odwołanej konferencji Polski 2050: W związku z dyskusją o wolnych mediach uznaliśmy, że musimy uczestniczyć w pewnych rozmowach Michał Dukaczewski, RMF FM



Posłanka Paulina Hennig-Kloska, która niedawno przeszła z klubu KO do tego koła powiedziała, że nic nie wie o tym, by Zimoch miał pójść w jej ślady.



Tomasz Zimoch to znany komentator sportowy, w przeszłości związany z Polskim Radiem. Do polityki wszedł w 2019 roku za namową ówczesnego lidera PO Grzegorza Schetyny, który zaproponował mu start z miejsca pierwszego listy KO w Łodzi. Otrzymał 47,6 tys. głosów.



Nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej można usłyszeć, że współpraca z Zimochem od dłuższego czasu nie układała się dobrze.



Informację o odejściu Zimocha podał też we wtorek po południu portal wyborcza.pl oraz na Twitterze dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz.

Do tej pory do Hołowni dołączyło czterech polityków: posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek, posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha, senator z klubu KO Jacek Bury oraz posłana Koalicji Obywatelskiej Paulina Henning-Kloska.