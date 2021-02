​Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił, teraz walczy o odszkodowanie - 18 mln zł. Dziś sąd ma zdecydować w tej sprawie. Jeśli przychyli się do wniosku, wówczas będzie to największe odszkodowanie w historii Polski.

W noc sylwestrową 1996/1997 w Miłoszycach została zgwałcona i zamordowana 15-letnia Małgorzata. W tej sprawie został zatrzymany Tomasz Komenda. Sąd w 2004 roku zdecydował o skazaniu go na 25 lat więzienia.

Komenda w więzieniu spędził 18 lat. Jak sam mówi, to był bardzo ciężki okres - trzykrotnie próbował odebrać sobie życie. W tym samym czasie śledztwo wykazało, że to nie on stoi za morderstwem 15-latki. Sąd Najwyższy zdecydował o uniewinnieniu mężczyzny.

Teraz Tomasz Komenda walczy o odszkodowanie. Domaga się od państwa 18 milionów zł zadośćuczynienia i ponad 800 tys. zł tytułem odszkodowania za lata spędzone w więzieniu. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Opolu.

Sprawa zbrodni miłoszyckiej wciąż jest wyjaśniana. We wrześniu 2020 roku sąd we Wrocławiu skazał Ireneusza M. oraz Norberta B. za zabójstwo 15-latki na 25 lat więzienia.