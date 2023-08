"Nie wierzę w to, że nastąpiła pomyłka. Jest to z pewnością celowe działanie, sprawdzające naszą reakcję" – tak o wtorkowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce mówił w rozmowie z RMF FM generał pilot Jan Rajchel, były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. "Pomyłka rzędu kilku kilometrów nawet na etapie szkolenia to jest ocena niedostateczna dla pilota śmigłowca" - dodał rozmówca Mateusza Chłystuna.

/Wojciech Pacewicz /PAP