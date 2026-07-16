To pierwszy taki wyrok w Polsce. Koszulki Louis Vuitton ważniejsze niż skrucha?

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To pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze - 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, który spowodował śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku, oceniła prok. Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Jej zdaniem nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. „Wszystko pana interesowało, koszulki Louis Vuitton, Balenciagi, ale nie to, co pan zrobił. Zero refleksji” - powiedział sędzia Maciej Mitera, ogłaszając wyrok.

Śródmiejski sąd rejonowy w Warszawie wydał w czwartek wyrok na sprawcę śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Wyrok jest nieprawomocny. Ma również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona do prędkości 200 km/h? To jest mały czołg. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Rozpędził pan do tej prędkości mały czołg i z premedytacją pan to zrobił - mówił sędzia Mitera. Obserwowałem pana podczas tego procesu. Wszystko pana interesowało, koszulki Louis Vuitton, Balenciagi, ale nie to, co pan zrobił. Zero refleksji. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja - dodał sędzia.



To pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze

Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zaznaczyła, że to „pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze”.

Oceniała, że wynika to też z zaostrzenia przepisów powodujących odpowiedzialność kierowców, którzy prowadzą w stanie nietrzeźwości, uciekają z miejsca zdarzenia, nie udzielają pomocy. Prokurator sprecyzowała, że te przepisy zostały wprowadzone na przełomie 2023 i 2024 roku, więc są stosunkowo „świeże”.

Podkreśliła też, że „nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących”, a oskarżony łukasz Żak nigdy nie wyraził nigdy skruchy, nie przeprosił szczerze za to, co zrobił.

W mojej opinii nie ma tutaj szans na resocjalizację. To też pokazywały poprzednie zachowania, bo wobec oskarżonego Żaka już były wydawane różne wyroki - łagodniejsze, bardziej surowe. Oskarżony Żak spędził już jakiś czas w zakładzie karnym. Te wszystkie działania nie przyniosły żadnych efektów, jak widać - powiedziała prokurator, pytana, jak w kontekście Łukasza Żaka ocenia szanse na resocjalizację.

Łukasz Żak na sali rozpraw 16 lipca 2026, fot. Adam Burakowski/East News / East News

Łukasz Żak na sali rozpraw 16 lipca 2026, fot. Adam Burakowski/East News / East News

Sędzia Maciej Mitera, fot. Leszek Szymański, PAP / PAP

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