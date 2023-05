"Oceniałbym, że tysiące ludzi straciłoby taką bardzo szybką, dobrą i doraźną pomoc" - tak o ewentualnych, negatywnych skutkach unijnej dyrektywy SUP, która ma wejść w życie w drugiej połowie 2024 r., mówi Krzysztof Marmulewicz z Żoliborskiego Stowarzyszenia "Dom Rodzina Człowiek". Nowe przepisy zakładają, że wszystkie nakrętki plastikowe w całej Unii Europejskiej powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju. Oznacza to, że przyszłość zbiórek nakrętek na cele charytatywne może być zagrożona.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ogólnopolska akcja

Kartony pełne kolorowych, plastikowych nakrętek możemy dziś spotkać wszędzie: w firmach, szkołach, przedszkolach, urzędach, instytucjach publicznych, restauracjach, a nawet w prywatnych domach. Cel jest jeden: pomóc innym, przy okazji dbając o środowisko.

Jedną z pierwszych organizacji, która dostrzegła potencjał w recyklingowaniu nakrętek w zamian za pieniądze, jest działające od 2007 r. Żoliborskie Stowarzyszenie "Dom Człowiek Rodzina". Przez ponad 15 lat pomogło kilkuset osobom, wykorzystując zebrane ze zbiórek nakrętek pieniądze na zakup wózków i protez dla osób z niepełnosprawnością.

Ta pomoc nie ogranicza się jednak tylko do wózków czy protez, bo dzięki nakrętkom kupiliśmy różne sprzęty rehabilitacyjne, maszyny do odsysania dla tych najbardziej chorych dzieci i wiele innych. Poza tym wspieramy dzięki temu także osoby bezdomne - mówi Krzysztof Marmulewicz z Żoliborskiego Stowarzyszenia "Dom Rodzina Człowiek". Musimy zdać sobie sprawę, że zbiórki nakrętek to jest olbrzymia akcja. Nie ma chyba w naszym kraju ani jednej osoby, która choć raz nie wrzuciłaby takiej nakrętki od siebie - podkreśla wolontariusz.

Cena za kilogram zakrętek może kształtować się bardzo różnie. Kiedy Stowarzyszenie rozpoczynało swoją działalność była to złotówka za kilogram. Dziś jest to o wiele mniej niż złotówka. Średnio na 1 kg plastiku potrzeba aż 350 sztuk zakrętek. Proszę więc sobie wyobrazić, ile ton tego tworzywa należy pozyskać, by kupić taki wózek czy protezę - wyjaśnia Marmulewicz.

Społeczny zryw

Wolontariusz zwraca także uwagę, że tego typu akcje, organizowane przez setki fundacji i stowarzyszeń, są często odpowiedzią na brak systemowych rozwiązań dla chorych i niepełnosprawnych.

Bo my wchodzimy w takie luki, w które państwo, rząd nie są w stanie dotrzeć do wszystkich. Wejście w życie takiej dyrektywy oznacza brak pomocy dla tych ludzi, dla osób które naprawdę jej potrzebują - mówi Krzysztof Marmulewicz.

Dlatego my to odbieramy jako kolejny cios w organizacje charytatywne. Ale ja, jako były szermierz i reprezentant Polski jestem przygotowany, żeby cios sparować i jakoś sobie z tym poradzić. Proszę mi wierzyć, że niełatwo jest zatrzymać tak piękną i szlachetną akcję. Na pewno my, jako organizacje charytatywne zbierzemy się i będziemy wspólnie zastanawiać się jak ten problem rozwiązać - zapewnia mężczyzna.