Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu noweli tzw. ustawy covidowej, którego celem ma być wprowadzenie rozwiązania wyłączającego przestępność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19, do komisji finansów publicznych. Popołudniu posłowie mają zająć się wzbudzającą wielkie emocje „Piątką dla zwierząt”.

Trwają pierwsze po wakacjach obrady Sejmu.

Posłowie zajmowali się ustawą antycovidowa, której jedna z poprawek zakłada zniesie odpowiedzialności urzędników za działania w czasie pandemii. Sejm ponownie skierował projekt do komisji finansów publicznych w celu przestawienia sprawozdania.

W harmonogramie obrad jest również "Piątką dla zwierząt". Przeciwko tej ustawie protestują dziś rolnicy i hodowcy , których wielotysięczna demonstracja rozpoczęła się dziś przy ul. Nowogrodzkiej przed siedzibą PiS. Teraz posłowie przeszli przed budynek Sejmu - delegacja weszła do budynku.

Wewnątrz Zjednoczonej Prawicy pojawiły się konflikty na tle tych projektów, jednak jak zapowiedział Ryszard Terlecki - podczas głosowania będzie obowiązywała dyscyplina partyjna.

15:00

14:57

Nie chciałabym, abyście państwo tak łatwo nas oskarżali. Padły słowa o złodziejach, krętaczach... Pełne prawo jest zastosoawane właśnie w tym przepisie, który w formie poprawki został złożony. Nikt, kto będzie łamał prawo w celu uzyskania korzyści będzie karany - mówiła Anna Milczanowska.





14:45

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski chciał ogłosić przerwę, bo w ławach sejmowych nie ma żadnego przedstawiciela rządu, a zwyczajowo to właśnie ktoś z rządu odpowiada na pytania posłów. Wnioskodawczyni Anna Milczanowska wskazała jednak, że nie ma na to szans, więc Zgorzelski poprosił posłankę PiS o przedstawienie odpowiedzi.





14:44

Prawo wstecz nie może działać - powiedział Janusz Korwin-Mikke.







14:36

To głosowanie - jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli stanie się faktem, przegłosujecie te bezprawie - będzie matką tysiąca afer. Wasi liderzy mają problemy z prawem. Pan Kaczyński powinien być ścigany za dwie wieże, pan Kamiński, pan Morawiecki, pan Sasin za próbę zorganizowania nielegalnych wyborów, pan Ziobro za wykorzystywanie środków unijnych do celów partyjnych (...). Dzisiaj wykorzystujecie Covid, żeby uczynić ich bezkarnym. Powiem tak, wy wszyscy, którzy podniesiecie za tym rękę będziecie sądzeni na mocy artykułu 258 kodeksu karnego, bo jesteście zorganizowaną grupą przestępczą, która gwałci Sejm po to, żeby siebie samego uczynić bezkarnym - twierdzi Sławomir Nitras.







14:27

Czy naprawdę jesteście tak bezczelni, że dla uzyskania własnej bezkarności chcecie wprowadzić przepis w związku z którym ludzie nie będą ponosić odpowiedzialności za przestępstwa, jeżeli tylko wykażą przeciwdziałanie Covid-19? Czy chcecie, żeby policja mogła pobić kogoś, bo nie ma maseczki? Czy chcecie, by ktoś mógł przekroczyć prędkość, bo wiezie leki? (...) Przyjmijcie przepis, że członkowie PiS nie ponoszą odpowiedzialności za cokolwiek, a nie narażajcie całego społeczeństwa na kolosalne szkody spowodowane waszą nieodpowiedzialnością - mówił poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski.





13:53

Proponowane rozwiązania nie wprowadzają bezkarności, tylko regulują przepisy dotyczące działalności w stanie wyższej konieczności - mówił poseł PiS Andrzej Kosztowniak. I jak zapowiedział klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za projektem tzw. ustawy covidowej.



13:48

Kuriozum na skalę światową - komentował Władysław Teofil Bartoszewski.



13:45

Władza po raz pierwszy w historii demokratycznych państw przyznaje sobie immunitet absolutny wstecz, który umożliwia uwłaszczanie się na przestępstwach - mówił Piotr Borys.



13:41

W imieniu Konfederacji wypowiedzieli się Grzegorz Braun oraz Krzysztof Bosak. Obaj przekonują, że Konfederacja jest zdecydowane przeciwna omawianemu projektowi uchwały. Świadomość kryminalnego charakteru ustawy musi być ugruntowana. Jesteście zaalarmowani sytuacją - mówi Grzegorz Braun, podkreślając, że nikt z PiS nie broni projektu. Co wy szykujecie, skoro potrzebujecie ustawy "Bezkarność+"?

13:28

13:25

Co maja powiedzieć lekarze, którym zaostrzono kary za błędy? Albo przedsiębiorcy, którym prewencyjnie będzie można zajmować majątki? - pytał poseł Krzysztof Paszyk, który wypowiadał się jako przedstawiciel Koalicji Polskiej.

13:24

13:22

Delegacja protestujących przeciwko projektowi dot. zmian w ustawie o ochronie zwierząt weszła do Sejmu - poinformowała PAP jedna z przedstawicielek z Instytutu Gospodarki Rolnej, która bierze udział w proteście.



13:18

Włodzimierz Czarzasty zabrał, jako przedstawiciel Lewicy. Jak przekonywał - wszyscy ci, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością będą bezkarni. Będzie można kraść, oszukiwać, używać siły i uzasadnić to walką z pandemią - mówił Czarzasty.

13:15

13:14

Podczas pierwszego czytania na sejmowej komisji swoje wątpliwości co do projektu sygnalizowali sejmowi legislatorzy. Biuro legislacyjne ma pewne wątpliwości co do sformułowania tego przepisu. Przepis został sformułowany w sposób bardzo ogólny i potencjalnie może działać w bardzo szerokim zakresie - przekazał przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Jak podkreślał, przepis powinien być skonstruowany z maksymalną precyzją i szczegółowością.



13:12

Projekt zawiera przepis, iż "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione".

13:10

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w sierpniu zaproponowali posłowie PiS.

O kontynuowaniu prac nad propozycją po pierwszym czytaniu zadecydowała większość sejmowej Komisji Finansów Publicznych, odrzuciwszy wcześniej m.in. wniosek klubu KO o odrzucenie projektu w całości.