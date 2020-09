Przed siedzibą PiS-u przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa protest rolników przeciwko "Piątce dla zwierząt". Dziś po południu projektem mają zająć się posłowie. Jak relacjonuje reporter RMF FM – 4 osobowa delegacja weszła do budynku po negocjacjach z policją.

"Piątka dla zwierząt", to flagowy projekt Jarosława Kaczyńskiego, zakładający m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenie uboju rytualnego. Temu sprzeciwiają się rolnicy i hodowcy, których przed siedzibą partii rządzącej przy ul. Nowogrodzkiej zgromadziło się już kilka tysięcy.

Zdjęcia z protestu rolników / Jakub Rutka / RMF FM

Początkowo doszło do przepychanek z policją, ponieważ protestujący domagali się wpuszczenia ich delegacji do środka. Sytuacja jednak nieco się uspokoiła, o opanowanie prosili też przez megafon liderzy protestu. Po negocjacjach funkcjonariusze pozwolili wejść do budynku czterem osobom.



Na miejscu są przedstawiciele przemysłu futrzarskiego, drobiarskiego, jest sporo ostrych słów. Dzisiaj, jako rolnicy jesteśmy grupą zdradzoną, oszukaną. To będzie ostatni raz, kiedy polscy rolnicy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, które dzisiaj niszczy polską wieś - usłyszał Paweł Balinowski od jednego z protestujących.

Będziemy zwracali się później do wszystkich instancji, wszystkich arbitraży międzynarodowych, aby zwrócono nam pieniądze, które utracimy w wyniku tak bandyckiego skoku. To jest bolszewicka ustawa - dodaje kolejny z mężczyzn, biorący udział w manifestacji.

Zdjęcia z protestu przy ul. Nowogrodzkiej / Jakub Rutka / RMF FM

Na sztandarach widać nazwy miast i hasła o zdradzie, a siedziba PiS-u jest odgrodzona policyjnym kordonem - relacjonuje reporter RMF FM.