W kalendarzu jeszcze lato, ale jesień za oknem: dziś na terenie całego kraju będzie chłodno. Będzie też przelotnie padać. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Cały kraj zasnuty będzie chmurami, z których lokalnie będzie padał deszcz. Jak informuje IMGW, nie jest wykluczone, że po południu pojawią się burze. Będzie im towarzyszyć silniejszy wiatr, ale jego porywy nie przekroczą 65 km/h.

Z intensywniejszymi opadami muszą się liczyć mieszkający w pasie centralnym kraju, od Pomorza Środkowego przez Kujawy i Łódź aż po Dolny Śląsk. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty. We wschodniej części kraju wiać będzie z kierunku południowego ale na zachodzie ten kierunek będzie się zmieniał na północno-zachodni, a nad samym morzem - na kierunek północny.



Będzie raczej chłodno - przekazała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 20 stopni na Zamojszczyźnie. W centrum kraju około 17-18 stopni.



Do końca tygodnia będzie pochmurno, deszczowo i raczej umiarkowanie ciepło. Temperatura nie przekroczy 20-22 stopni.