Policjanci z Tłuszcza (Mazowieckie) zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który wdarł się do domu swojej znajomej, zagroził zgwałceniem jej i jej matki, oraz usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego i groził śmiercią, przykładając do szyi śrubokręt - przekazał rzecznik wołomińskiej policji asp. szt. Tomasz Sitek.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Aspirant sztabowy Tomasz Sitek w rozmowie z PAP poinformował, że policjanci z Tłuszcza otrzymali zgłoszenie o bezprawnym wtargnięciu mężczyzny do domu jednej z mieszkanek tej gminy. Na miejsce niezwłocznie udał się patrol prewencji - podkreślił policjant.

Wskazał, że na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszającą kobietę, jej córkę oraz trzech mężczyzn. Jak się okazało, jednym z nich był brat poszkodowanej kobiety i jej sąsiad. Trzeci to osoba ujęta przez nich, która kilka minut wcześniej wdarła się do domu kobiet - tłumaczył.

Jak ustalili policjanci, 55-latek przyszedł do miejsca zamieszkania swojej znajomej. Gdy ta nie chciała go wpuścić do środka, ten uderzył ją w twarz, po czym wszedł do środka. Mężczyzna zagroził kobiecie gwałtem, oświadczył również, że jak będzie stawiała opór, to zgwałci jej matkę, która również przebywała w domu. Mężczyzna siłą wepchnął starszą z kobiet do łazienki, po czym próbował doprowadzić swoją znajomą do obcowania płciowego - relacjonował.

Wyjawił, że starszej z kobiet udało się uwolnić. Wezwała pomoc i powiadomiła policjantów. Gdy brat kobiety, którą zaatakował 55-latek wraz z sąsiadem usiłowali jej pomóc, ten przystawił jej śrubokręt do szyi i zagroził jej pozbawieniem życia. Mężczyznom udało się obezwładnić napastnika - powiedział dodając, że po przyjeździe policji mężczyzna został zatrzymany.

Zebrany materiał dowodowy, w tym przesłuchanie poszkodowanych kobiet i świadków pozwolił na przedstawienie mężczyźnie łącznie siedmiu zarzutów m.in. groźby zgwałcenia i pozbawienia życia, pozbawienia wolności, zakłócenia miru domowego i naruszenia nietykalności cielesnej - podał.

Decyzją sądu 55-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny może grozić do 12 lat więzienia.