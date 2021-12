Długie kolejki podróżnych ustawiają się do puntu przeprowadzania testów na obecność koronawirusa na Lotnisku Chopina w Warszawie. Od wczoraj obowiązek wykonania testu mają osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen. Badanie nie może być starsze niż 24 godziny. Jeśli pasażerowie nie zrobią go przed wylotem, mają taką możliwość na stołecznym lotnisku.

