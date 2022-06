Gry "This War of Mine" 11 Bit Studios i "Gra szyfrów" stworzona przez IPN jeszcze w tym roku zostaną wpisane do podstawy programowej jako treści rekomendowane – zapowiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło nowy projekt "Gry w edukacji".



"To kolejny etap unowocześniania polskiej szkoły. Ostatnie dwa, trzy lata to potężne inwestycje w informatyzację, w sprzęt komputerowy, przyłączenie wszystkich szkół bez wyjątku do szybkiego internetu, to Laboratoria Przyszłości za miliard złotych, to sprzęt komputerowy w okresie pandemii" - mówił minister edukacji i nauki.



Przemysław Czarnek zapowiedział, że gra "This War of Mine" 11 Bit Studios, podobnie jak gra "Gra szyfrów" stworzona przez Instytut Pamięci Narodowej, "będzie częścią podstawy programowej". "Ten proces się rozpoczął, jeszcze w tym roku będzie wpisana do podstawy programowej jako treści rekomendowane". "W ten sposób stanie się częścią procesu nauczania w polskich szkołach" - podkreślił.



Zdaniem ministra "This War of Mine" jest grą dla osób pełnoletnich, stąd będzie częścią podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, w ostatnich klasach. Zaznaczył, że "Gra szyfrów" będzie dostępna również dla młodszych uczniów.

