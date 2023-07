Rząd zamierza wydłużyć terminy, w których rolnicy będą mogli składać wnioski o finansowe wsparcie - zapowiedział na konferencji minister rolnictwa Robert Telus. Pojawił się też pomysł o ustanowieniu dopłat za skupowanie mokrej kukurydzy.

Robert Telus / Paweł Supernak / PAP

W przypadku pomocy zbożowej, rolnicy którzy sprzedadzą zboże do 15 lipca, będą mogli wnioskować o dopłaty do 31 lipca. To oznacza, że termin składania wniosków zostanie wydłużony o 2 tygodnie. Telus zapowiedział także, że wydłużone zostaną terminy zakupu nawozów rolniczych.

Do tej pory było tak, że ten kto kupił nawozy do 31 marca może liczyć na "pomoc nawozową". Wydłużyliśmy ten termin do 15 maja - powiedział minister rolnictwa.

Pojawił się także nowy pomysł, by dopłacać 200 złotych do tony firmom skupującym mokrą kukurydzę od polskich rolników. To na razie propozycja i rząd musi jeszcze przyjąć odpowiednie rozporządzenia.

A do tej pory, czyli w nieco ponad miesiąc, rolnicy otrzymali prawie 420 mln złotych dopłat do skupu zboża. Kolejne blisko 400 milionów złotych wypłacono na budowę silosów i magazynów.