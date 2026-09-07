Tego dnia we wrześniu mija termin. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o stypendium szkolne 2026/2027?

Stypendia szkolne – wnioski na rok szkolny 2026/2027
Od 1 do 15 września odbywa się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2026/2027. Stypendium może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w występuje w niej bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, gdy rodzina jest niepełna lub występuje w niej problem np. choroby alkoholowej.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. O stypendium szkolne mogą się także ubiegać wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
O stypendium szkolne na rok 2026/2027 dla dziecka wnioskować mogą rodzice, prawni opiekunowie, ale także sam pełnoletni uczeń czy dyrektor szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
Czy można złożyć wniosek po 15 września?
Istnieją wyjątki, w których można złożyć wniosek o stypendium szkolne po wyznaczonym terminie 15 września, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Samo przeoczenie terminu może nie wystarczyć. We wniosku należy wskazać przyczynę opóźnienia i dołączyć dokumenty, jeśli mogą ją potwierdzić. Ostateczną decyzję podejmuje właściwy organ gminy.
Jakie dokumenty trzeba dołączyć?
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
- wysokość dochodów wszystkich członków rodziny,
- liczbę osób w gospodarstwie domowym,
- sytuację rodzinną i materialną,
- uczęszczanie ucznia do szkoły lub realizowanie obowiązku nauki.
Samorządy mogą wymagać między innymi:
- zaświadczeń o wynagrodzeniu,
- decyzji lub odcinków wypłat świadczeń,
- zaświadczeń z urzędu pracy,
- dokumentów dotyczących emerytur i rent,
- dokumentów potwierdzających alimenty,
- oświadczeń o dochodach,
- zaświadczenia ze szkoły,
- numeru rachunku bankowego.
Dokładna lista załączników może być różna w poszczególnych gminach. Formularz wniosku i wzory oświadczeń są zwykle dostępne na stronie internetowej danego urzędu, OPS-u lub MOPS-u.
Na co można przeznaczyć stypendium?
Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, stypendium szkolne 2026/2027 ma służyć pokryciu wydatków związanych z edukacją. Może być przyznane między innymi na zakup podręczników i lektur, słowników, atlasów, zeszytów i przyborów szkolnych, tornistra, stroju galowego lub mundurka, stroju oraz obuwia sportowego na WF czy odzieży potrzebnej do nauki zawodu.
Za stypendium można również opłacić udział w zajęciach językowych, sportowych, muzycznych lub tanecznych, wycieczki, pobyt w internacie lub bursie czy koszty dostępu do internetu, jeśli przewiduje to regulamin gminy. W przypadku określonych grup uczniów za pieniądze w ramach stypendium można też kupić bilety komunikacji miejskiej.