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Tego dnia we wrześniu mija termin. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o stypendium szkolne 2026/2027?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (14:12)

Do 15 września można złożyć wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2026/2027. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacane od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosi 600 zł/netto na osobę w rodzinie. Gdzie można składać wnioski o stypendium?

Tego dnia we wrześniu mija termin. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o stypendium szkolne 2026/2027?
Zdj. poglądowe, fot. Wojciech Olkusnik /East News
  • Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2026/2027.
  • Co można kupić za pieniądze ze stypendium? Warunek jest jeden: zakup musi mieć związek z procesem edukacyjnym. Dokładną listę można znaleźć poniżej.
  • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku? O tym również przeczytasz w poniższym artykule.
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Stypendia szkolne – wnioski na rok szkolny 2026/2027

Od 1 do 15 września odbywa się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2026/2027. Stypendium może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w występuje w niej bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, gdy rodzina jest niepełna lub występuje w niej problem np. choroby alkoholowej.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. O stypendium szkolne mogą się także ubiegać wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O stypendium szkolne na rok 2026/2027 dla dziecka wnioskować mogą rodzice, prawni opiekunowie, ale także sam pełnoletni uczeń czy dyrektor szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Czy można złożyć wniosek po 15 września?

Istnieją wyjątki, w których można złożyć wniosek o stypendium szkolne po wyznaczonym terminie 15 września, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Samo przeoczenie terminu może nie wystarczyć. We wniosku należy wskazać przyczynę opóźnienia i dołączyć dokumenty, jeśli mogą ją potwierdzić. Ostateczną decyzję podejmuje właściwy organ gminy.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

  • wysokość dochodów wszystkich członków rodziny,
  • liczbę osób w gospodarstwie domowym,
  • sytuację rodzinną i materialną,
  • uczęszczanie ucznia do szkoły lub realizowanie obowiązku nauki.

Samorządy mogą wymagać między innymi:

  • zaświadczeń o wynagrodzeniu,
  • decyzji lub odcinków wypłat świadczeń,
  • zaświadczeń z urzędu pracy,
  • dokumentów dotyczących emerytur i rent,
  • dokumentów potwierdzających alimenty,
  • oświadczeń o dochodach,
  • zaświadczenia ze szkoły,
  • numeru rachunku bankowego.

Dokładna lista załączników może być różna w poszczególnych gminach. Formularz wniosku i wzory oświadczeń są zwykle dostępne na stronie internetowej danego urzędu, OPS-u lub MOPS-u.

Na co można przeznaczyć stypendium?

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, stypendium szkolne 2026/2027 ma służyć pokryciu wydatków związanych z edukacją. Może być przyznane między innymi na zakup podręczników i lektur, słowników, atlasów, zeszytów i przyborów szkolnych, tornistra, stroju galowego lub mundurka, stroju oraz obuwia sportowego na WF czy odzieży potrzebnej do nauki zawodu. 

Za stypendium można również opłacić udział w zajęciach językowych, sportowych, muzycznych lub tanecznych, wycieczki, pobyt w internacie lub bursie czy koszty dostępu do internetu, jeśli przewiduje to regulamin gminy. W przypadku określonych grup uczniów za pieniądze w ramach stypendium można też kupić bilety komunikacji miejskiej.


Źródło: RMF24
Tagi: stypendium szkolne stypendium MOPS zasiłek szkolny
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