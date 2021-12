​Nowa część kompleksu teatralnego, który będzie siedzibą Teatru Polskiego w Szczecinie, osiągnęła już założoną w projekcie wysokość. Zgodnie z tradycją ten etap budowy zakończyła uroczystość zawieszenia wiechy na budynku. Zawisła ona na kominie scenicznym - najwyższym architektonicznie elemencie gmachu.

Wiecha na budynku Teatru Polskiego w Szczecinie / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Szczecinianie od dziesięcioleci marzyli o tym, aby w naszym mieście powstała profesjonalna scena dramatyczna i udało się te marzenia wcielić w życie. Pomimo różnych problemów, z którymi zmagamy się na co dzień, między innymi związanych z pandemią, prace postępują zgodnie z harmonogramem. Już niebawem Teatr Polski zagości w swojej nowej siedzibie i ugości w niej wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. "Teatr nasz widzę ogromny" tak powiedział kiedyś dyrektor Adam Opatowicz. Ta wizja właśnie się spełnia - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W starym, zabytkowym budynku w ostatnim czasie wykonano otwór na windę okrągłą. Postawiono ścianki działowe na wszystkich poziomach. Zrobione zostały także okładziny posadzkowe w pomieszczeniach technicznych. W nowym budynku kontynuowane są roboty żelbetowe m.in. wykonano ściany wejścia głównego od ulicy Jana z Kolna, ściany i schody budynku technicznego, ściany i słupy oraz belki w sali głównej teatru, a także attykę stropodachu. Rozpoczęto montaż kopuły stalowej nad teatrem Szekspirowskim. W obu budynkach aktualnie montowane są również instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne.



Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (P) i marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz (L) wzięli udział w ceremonii zawieszenia wiechy na budynku Teatru Polskiego w Szczecinie / Jerzy Muszyński / PAP

Dzisiaj jesteśmy świadkami zawieszenia wiechy na tym obiekcie, a jeszcze pół roku temu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Ta część, na której stoimy to 15 tys. m3 betonu i 1500 ton stali. Ilość bardzo duża, obiekt jest bardzo skomplikowany także pod względem inżynierskim - informował dyrektor oddziału firmy Budimex Mariusz Hurylski.



Przebudowa obejmie przywrócenie pierwotnego wyglądu teatru, wybudowanego w latach 1928-1929 według projektu architekta Adolfa Tesmachera. Metamorfozę przejdzie główny trzon budynku, a istniejąca Duża Scena zostanie w całości wyremontowana, zmianie ulegnie obecny układ widowni, zachowane zostaną jednak elementy historyczne sceny m.in. sznurownia czy ręczna kurtyna. Na parterze budynku utrzymana zostanie funkcja teatru - Kabaretu Czarnego Kota Rudego. W ramach rozbudowy powstanie zupełnie nowa część kompleksu teatralnego. Będzie to konstrukcja żelbetonowa, a w strukturze obiektu szeroko wykorzystane zostanie szkło. Także zewnętrzny tambur sali teatru szekspirowskiego we foyer przewidziany jest do wykonania z przeszklonych modułów.

Projekt zakłada maksymalne wpisanie nowego budynku w rzeźbę terenu.



W przebudowanym obiekcie znajdzie się scena główna na 569 miejsc, scena teatru szekspirowskiego na 549 miejsc, scena teatru zabytkowego - 236 miejsc, sala kabaretowa na 80 miejsc, wielofunkcyjna sala prób, scena eksperymentalna ze zmienną liczbą miejsc siedzących, garderoby, magazyny na teatralne rekwizyty, pomieszczenia służbowe. Zostanie także zagospodarowany teren wokół Teatru Polskiego. Rozbudowa obiektu planowo zakończy się pod koniec 2022 r. Pierwsze spektakle w nowym teatrze planowane są w 2023 r.

Całkowity koszt przebudowy Teatru Polskiego wynosi ok. 210 mln zł. Z budżetu Województwa zachodniopomorskiego przeznaczono na ten cel ok. 128 mln zł, a z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ok. 82 mln zł.