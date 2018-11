Groźny atak na dworcu PKP w Tarnowie: 33-letni mężczyzna z Tychów ranił nożem w szyję przypadkowego przechodnia. 39-letni mieszkaniec Tarnowa trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Napastnik jest już w rękach policji.

Mężczyznę zatrzymała Straż Ochrony Kolei, która przekazała go policji. Sprawca jest w trakcie badań potrzebnych do zatrzymania i osadzenia - poinformował rzecznik prasowy tarnowskiej policji Paweł Klimek.

33-latek z Tychów najpierw nie chciał opuścić pociągu, którym przyjechał do Tarnowa. Awanturował się z kierownictwem pociągu, które próbowało nakłonić go do opuszczenia składu.

Kiedy w końcu wyszedł z wagonu, wyjął nóż i zaatakował nim pierwszą przypadkowo napotkaną osobę: był to 39-letni mieszkaniec Tarnowa, który wychodził akurat na peron z przejścia podziemnego.

Ranny trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu.



(e)