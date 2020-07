Ceny gazu dla odbiorców indywidualnych są od środy, 1 lipca niższe. To efekt zatwierdzenia w połowie czerwca przez Urząd Regulacji Energetyki niższej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny dla gospodarstw domowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak wyjaśniał wtedy URE, w nowej taryfie ceny gazu obniżono o 10,6 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 9,8 proc. dla odbiorców używających gazu. Do obniżki przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energi.

Jak wyjaśnia PGNiG w nowej taryfie obowiązującej od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., gospodarstwa domowe zapłacą rachunki za gaz średnio o 13,5 proc. niższe niż pod koniec grudnia 2015 roku. Oznacza to, że łączne, uśrednione oszczędności na rachunkach od początku 2016 roku do końca 2020 roku, wyniosą do 137 zł dla Klientów korzystających z gazu do przygotowywania posiłków, do 645 zł dla Klientów korzystających z gazu do podgrzewania wody i nawet do 1740 zł dla Klientów ogrzewających gazem mieszkania lub domy.