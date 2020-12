Wapienny bruk otaczający prezbiterium kościoła obudowane fasadą parawanową, cmentarz funkcjonujący od XII do pocz. XV wieku, czy zarysu budynku tzw. starostwa - to tylko niektóre odkrycia badań prowadzonych od 2018 roku w opactwie benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. "Jednym z najistotniejszych, jakich udało nam się dokonać, jest to, że część wzgórza, na którym powstało opactwo w Tyńcu, zostało dobudowane" - wyjaśnia archeolog Monika Łyczak.

