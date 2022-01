Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, poinformował w mediach społecznościowych, że w czwartek, 13 stycznia, urodziła się jego druga córka. Podał imię nowonarodzonego dziecka - Elżbieta Wanda.

Cytat Dziś o świcie przywitaliśmy z Ulą na świecie naszą cudowną, drugą córeczkę, Elżbietę Wandę. Moje obie Bohaterki odpoczywają i nabierają sił. Z całego serca dziękujemy Wszystkim za wszystkie dobre słowa, jakie kierowaliście do nas w tych dniach i tygodniach, prosimy - trzymajcie kciuki za Elę i za Ulę. No i za Manię, która od dziś jest dumną starszą siostrą - też! - napisał Hołownia na Instagramie.

Lider Polski 2050 napisał, że "Potrzebujemy teraz chwili tylko dla nas, to bardzo nasz czas, wiem, że to doskonale rozumiecie, a ja wrócę do Was tak szybko, jak się da".

O Szymonie Hołowni

Szymon Hołownia we wrześniu skończy 46 lat. Przez wiele lat był dziennikarzem i felietonistą katolickim związanym z wieloma redakcjami. 8 grudnia 2019 roku ogłosił swój start w wyborach na Prezydenta RP zaplanowanych pierwotnie na 10 maja 2020 r. (ostatecznie odbyły się 28 czerwca i 12 lipca). Po wyborach, w których Hołownia zajął 3. miejsce z wynikiem 13,87 proc. głosów, zapowiedział założenie ruchu społecznego Polska 2050. Organizacja w 2021 roku została zarejestrowana jako partia polityczna.



Żona Hołowni pilotuje myśliwce

Lider Polski 2050 jest żonaty z Urszulą Brzezińską-Hołownią, która jest pilotem myśliwca MIG-29 w Siłach Powietrznych RP. Małżeństwo ma 3-letnią córkę, Marię.

Żona Szymona Hołowni włączyła się w kampanię wyborczą w 2020 roku. Urszula Brzezińska-Hołownia uczyła kobiety, jak bronić się przed napastnikiem i zachęcała też, aby panie mówiły o sobie dobrze, podkreślając własne zalety. Z okazji Dnia Kobiet życzyła paniom, aby zamieniły słowo "muszę" na "chcę".



Cytat Gdybym mogła cofnąć się w czasie i poradzić coś samej sobie, na pewno powiedziałabym: nie musisz przeglądać się w oczach innych, nie musisz udowadniać całemu światu na siłę, jaka jest Twoja wartość, bądź pewna siebie - dodała w komentarzu do spotu Urszula Brzezińska-Hołownia.

