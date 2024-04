Sztuczna inteligencja już dawno zmieniła oblicze współczesnej wojny - przyznaje Adam Danieluk, prezes ISSA Polska, jeden z gości Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa INSECON odbywającego się w Poznaniu. Nasz dziennikarz rozmawiał także z gen. Krzysztofem Królem, doradcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz prof. Jerzym Kosińskim z Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Armie świata od dawna korzystają z modeli AI m.in. do identyfikacji pozycji wroga. Na razie to człowiek podejmuje decyzje o ataku, ale wszystko może się w przyszłości zmienić. Posłuchaj rozmowy dziennikarza RMF FM Jakuba Rybskiego z Adamem Danielukiem, prezesem stowarzyszenia zajmującego się cyberbezpieczeństwem.

W Poznaniu trwa Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa INSECON. To inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości z zakresu aktualnych i przyszłych zagrożeń w cyberprzestrzeni, a także skutecznego zabezpieczenia i reagowania - lokalnie, regionalnie oraz na poziomie krajowym.

INSECON to idealna okazja dla profesjonalistów i entuzjastów cyberbezpieczeństwa do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji do dalszej pracy w tej szybko rozwijającej się branży.

gen. Krzysztofem Królem, doradcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

prof. Jerzym Kosińskim z Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Prof. Jerzy Kosiński do 2018 roku pełnił służbę w policji. Jest wybitnym fachowcem od cyberprzestępstw, przez lata zajmował się m.in. tzw. białym wywiadem internetowym, ale też przypadkami naruszeń własności intelektualnej w przestrzeni internetu.

Prowadził także szkolenia z cyberprzestępczości dla służb w Polsce, ale też w wielu innych krajach świata.

