Od dziś na drogach niemal całego kraju będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych - zapowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. Powodem są ćwiczenia NATO - STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać do końca maja m.in. na autostradach i drogach ekspresowych.

Zdj. ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

W pierwszej połowie tego roku NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Podkreślono, że "są to ćwiczenia o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciw jakiemukolwiek państwu".

"Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24" - poinformował w komunikacie Sztab Generalny WP.



W ramach ćwiczeń od połowy lutego do końca maja pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Apel o zachowanie szczególnej ostrożności

Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy, m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.



Zapewniono, że "ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch".



"Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi" - przekazano w komunikacie.



Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował do kierowców "o zachowanie szczególnej ostrożności". Przypomniał, że "nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie".

Wojsko prosi także, by nie publikować informacji i zdjęć "obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych".



"Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności" - przekazał sztab.



Zaznaczył, że "kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca".