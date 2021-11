Z powodu rosnącej liczby pacjentów z Covid-19 - po kilkumiesięcznej przerwie - otwarto szpital tymczasowy przy ulicy Rakietowej we Wrocławiu. Dziś przyjęci zostaną tam pierwsi pacjenci zakażeni koronawirusem.

Szpital Tymczasowy we Wrocławiu / RMF FM, Paweł Pyclik / RMF FM

Możliwości szpitala

Na początku w placówce zarządzanej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny zostanie uruchomionych 56 łóżek. Podobnie jak podczas poprzedniej fali epidemii, kolejne miejsca będą udostępniane stopniowo, w miarę potrzeb. Docelowo szpital będzie mógł zapewnić opiekę 280 chorym z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeśli jednak sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagać, możliwe jest powiększenie bazy do 450 łóżek.

W szpitalu tymczasowym są 33 stanowiska do stosowania tlenoterapii wysokoprzepływowej (tzw. high flow) u pacjentów z niewydolnością oddechową. Jeżeli stan pacjentów będzie tego wymagał liczba stanowisk wzrośnie do 50. Na miejscu jest także dział diagnostyki obrazowej, wyposażony w aparaty RTG, USG i tomograf komputerowy.

Potrzebna kadra

Cały czas trwa rekrutacja pracowników do szpitala tymczasowego. To na wypadek konieczności przyjęcia większej liczby pacjentów. Obecnie personel placówki stanowią oddelegowani pracownicy USK przy ul. Borowskiej. W pierwszym etapie wznowienia działalności szpitala opiekę pacjentom zapewni 13 lekarzy, 14 pielęgniarek, 6 ratowników i 4 opiekunów medycznych. Ponadto wśród personelu znajdują się: psycholog, radiolog, rehabilitanci i 8 wolontariuszy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.