"Albo teraz, albo wcale. Potem to będzie musztarda po obiedzie. I to na stypie. W tej chwili nie mamy łóżek. Jeśli mamy cokolwiek robić, to musimy to robić dziś" – mówi RMF FM dr Marek Prusakowski, szef izby przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Jego zdaniem w Trójmieście, jak najszybciej powinien zostać uruchomiony szpital tymczasowy. Na razie decyzji ministra zdrowia w tej sprawie nie ma.

