Czas na wielki finał naszej akcji charytatywnej w Gdańsku! Dzięki charytatywnym blokom reklamowym z dnia dziecka w Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Polanki powstała specjalna strefa komfortu.



Jeżeli 1 czerwca słuchaliście specjalnych charytatywnych bloków reklamowych, to pomogliście stworzyć strefę komfortu w czterech szpitalach w Polsce. Dzisiaj odnowioną, odświeżoną, a co najważniejsze na nowo wyposażoną salę otworzyliśmy w Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Polanki w Gdańsku. To największa tego typu placówka na północy Polski. Sala komfortu powstała na oddziale Alergologii i Chorób Płuc.

Mamy w końcu salę, w której jest kolorowo, wesoło, jest dużo sprzętu, z którego dzieci mogą skorzystać. Sama bym chętnie usiadła na tych małych krzesełkach, ale zostawię je dzieciom. Widzę, że są kolorowanki, które mogą zarówno małych, jak i dużych odstresować - powiedziała podczas otwarcia sali Małgorzata Paszkowicz, prezes szpitala.

Od razu po otwarciu z sali zaczęli już korzystać mali pacjenci. Na początku w ruch poszły kolorami ułożone kredki i przybory do malowania. Tak urządzona sala powoduje redukcję stresu i nudy. To miejsce, gdzie mogą bawić się, wypoczywać, obejrzeć bajkę. To wpływa na ich samopoczucie w szpitalu i na chwilę można zapomnieć, w jakim jest się miejscu - mówi Wiesława Węgierska, lekarz na oddziale Alergologii i Chorób Płuc.

Z tej sali korzystać będzie też przyszpitalna szkoła. Bardzo chciałbym podziękować dziennikarzom za pomoc, bo wiem, że własnymi siłami tutaj działaliście, odświeżyliście to miejsce, pomalowaliście. Jesteśmy na prawdę pod wielkim wrażeniem. Żałuję, że na niektóre rzeczy jestem już za duży - mówi Tomasz Kulawy, dyrektor szkoły.