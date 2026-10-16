Szkoły pod specjalnym nadzorem. Policja zatrzymała już 192 osoby

RMF24

187 tys. szkół skontrolowanych, zatrzymane 192 osoby - to bilans dotychczasowych działań policji po zeszłotygodniowych aktach przemocy w szkołach. „Odnotowano 506 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego” - poinformowali dziś funkcjonariusze. Minister spraw wwewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że w 106 przypadkach wszczęto postępowania karne. Zabezpieczono 155 niebezpiecznych przedmiotów.

W całej Polsce od zeszłego piątku trwają działania policji w szkołach i placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Całodobowo monitorowana jest też sieć, a służby reagują na każde zgłoszenie o możliwych niepokojących działaniach w internecie. Sieć monitoruje 350 funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To pokłosie ataków nastolatków z użyciem noży, do których doszło w Ostrołęce, miejscowości Leszczydół-Nowiny koło Wyszkowa, Warszawie, a także ataku, do którego miało dojść w Sierpcu oraz innych incydentów z ostrymi narzędziami, których dopuściły się lub planowały dopuścić się dzieci.

Policja wydała dziś komunikat, w którym przekazała, że do godz. 6:00 odnotowano 506 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Od początku akcji po ataku 19-letniego nożownika w ubiegły czwartek policja dokonała ponad 187 tys. kontroli placówek w całym kraju i zatrzymała 192 osoby.

Mieliśmy do czynienia z trzema bardzo traumatycznymi wydarzeniami, które w uzasadniony sposób wzbudziły obawy i lęk społeczny co do tego, co dzieje się wokół polskich szkół - powiedział dziś na poświęconej tym zdarzeniom konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Planował realny zamach. Na tej platformie stworzył makietę swojej szkoły „Jeden z uczniów stworzył makietę swojej szkoły i zafascynowany fabułą gry komputerowej, w którą grał, Roblox, planował prawdziwy zamach na swoich kolegów w szkole. Posiadał broń, amunicję, noże i szkice noży” - poinformował dziś komendant główny…

Dziś z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że zarówno jeśli chodzi o emocje rodziców i lokalnych społeczności, jak i sytuację w sieci, sytuacja w tym zakresie się stabilizuje. Siły i środki policji nadal będą utrzymywane, aby zapewnić bezpieczeństwo i tak, by obecność policjantów była wyraźna. Stopniowo będziemy przechodzić do ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej, obejmującej szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz rozmowy przeprowadzane w szkołach przez funkcjonariuszy - poinformował.

Powiedział, że na tę chwilę nie ma żadnych wskazówek, aby te tragiczne wydarzenia, w wyniku których zamordowana została 37-letnia woźna, były ze sobą w jakikolwiek sposób koordynowane, planowane lub miały ze sobą cokolwiek wspólnego. Nie ma również żadnego potwierdzenia, jakoby istniał jakiś ogólnopolski „challenge” czy działania inspirowane przez grupy zewnętrzne.

Kontrole plecaków w szkołach? „Musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie” 25 tysięcy funkcjonariuszy dziennie partoluje w ostatnich dniach szkoły i placówki edukacyjne w związku z atakami nastoletnich nożowników i falą zatrzymań w związku m.in. z posiadaniem przez uczniów niebezpiecznych przedmiotów. „Będziemy w szkołach…

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Jaworze / Policja