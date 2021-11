​Doskonalenie techniki jazdy po torze, awaryjne hamowanie i wychodzenie z poślizgu - tego między innymi uczyli się kierowcy 60+ w ramach bezpłatnych szkoleń "Bezpieczna jazda w Łódzkiem, senior za kierownicą". Najpierw była teoria, a później praktyczne ćwiczenia na torze w sieradzkim Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy łódzkiego WORD i jazda po mieście.

„Bezpieczna jazda w Łódzkiem, senior za kierownicą” / Urząd Marszałkowski w Łodzi/ Adam Staśkiewicz / Materiały prasowe

Seniorzy zapoznali się ze statystykami i przyczynami wypadków drogowych oraz dowiedzieli się o ostatnich zmianach w przepisach ruchu drogowego. Prawo jazdy mam już 60 lat, ale teraz przyszedł czas, że trzeba już odświeżyć swoje umiejętności - mówi uczestnik szkolenia Piotr Markiewicz. Zachęciła mnie do tego właśnie inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, a ponieważ seniorem czuję się bardziej niż kierowcą, chciałbym udoskonalić umiejętności i zdecydowałem się na ten krok. Po części teoretycznej był czas na szkolenie praktyczne, podczas którego jego uczestnicy wpadali w kontrolowany poślizg na płytach poślizgowych na prostej drodze i na łuku. Trenowali również hamowanie na śliskiej nawierzchni, a wszystko po to, by wyćwiczyć reakcje obronne przydatne w sytuacjach awaryjnych.

To jest fantastyczne, pierwszy raz na czymś takim jechałam i było to niesamowite wrażenie - opowiada Jadwiga Frukacz-Pash, która ćwiczyła na sieradzkim torze. Tego typu szkolenia są bardzo potrzebne szczególnie dla seniorów, którzy uzyskali prawo jazdy kilkadziesiąt lat temu. Na koniec szkolenia była jazda po mieście pod okiem instruktora. Cieszę się, że w naszym województwie ruszyła taka akcja - dodaje kolejny uczestnik szkolenia Grzegorz Janicki. Mam 76 lat, a prawo jazdy posiadam już od 57 lat. Przez cały czas jeździłem bezwypadkowo i bez mandatu, ale mimo wszystko zdecydowałem, że pogłębię swoje umiejętności za kierownicą.

Jestem przekonany, że te szkolenia będziemy kontynuowali - mówi rzecznik łódzkiego WORD - Maciej Wisławski. To jest bardzo potrzebny, uzasadniony społecznie projekt. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się znaleźć na to fundusze wraz z Urzędem Marszałkowskim - dodaje.

Ten pilotażowy program Urzędu Marszałkowskiego realizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory ze szkoleń skorzystało około 60 kierowców-seniorów.