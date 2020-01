Szczyt sezonu zachorowań na grypę przed nami. To ostatni moment na szczepienie – przypominają eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W tym sezonie na grypę i choroby grypopodobne zachorowało blisko 1,8 mln osób. Hospitalizacji wymagało ponad 4 tys. z nich. Szczyt zachorowań w Polsce przypada na styczeń - marzec. Szczepionki są nadal dostępne w aptekach i w 50 proc. są refundowane dla pacjentów powyżej 65 lat. Eksperci przypominają, że szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom grypy.



"Wirus grypy bardzo często mutuje, dlatego każdego roku wytwarzana jest nowa szczepionka, która ma za zadanie chronić organizm. Szczepionka, "ucząc" organizm walczyć z wirusem, wzmacnia układ odpornościowy. Skuteczność szczepień u zdrowych osób poniżej 65. roku życia sięga 70-89 proc." - wyjaśnili eksperci. Dodali też, że jest jeszcze czas na zaszczepienie się.



Zawsze należy pamiętać o wykonaniu szczepienia przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w trakcie jego trwania, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem groźnych powikłań choroby. Nie jest jeszcze za późno, aby wykonać szczepienie nawet w styczniu. Odporność zyskujemy już po tygodniu - wytłumaczył przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy prof. Adam Antczak.

Grypa może skończyć się powikłaniami

Eksperci przypominają, że zachorowanie na grypę wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnych powikłań, które potrafią być bardzo niebezpieczne.



Do najczęstszych należą: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego i niewydolność oddechowa. Istnieje również ryzyko powikłań neurologicznych: zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych, których następstwa mogą być nieodwracalne. Mimo to grypa jest ciągle lekceważona przez społeczeństwo.



Ponadto eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przypominają, że szczepienia najskuteczniej chronią przed wirusami grypy, ale również zmniejszają liczbę kosztownych hospitalizacji, szczególnie wśród osób starszych. Ostrzegają jednocześnie, że w Polsce pojawiają się ogniska ptasiej grypy, która dotyczy głównie zwierząt.



"Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirus grypy ptaków może zmienić swoje cechy i jest zagrożeniem dla życia człowieka" - napisali w komentarzu prasowym.

Szczepienia najlepsza formą ochrony przed grypą

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że wirus grypy, który ostatnio zaatakował stada drobiu hodowlanego, jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. Przed nami jednak szczyt sezonu zachorowań na grypę, która może dotknąć każdego z nas. Dlatego eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zalecają szczepienia przeciw grypie, by mieć pewność, że unikniemy zachorowania.



Wyjaśniają, że pandemia grypy występuje w wyniku tak zwanego skoku antygenowego wtedy, gdy zaczyna rozwijać się zupełnie nowy typ wirusa grypy, przeciw któremu system układu odpornościowego u ludzi nie wypracował jeszcze barier ochronnych. W powstaniu wirusa pandemicznego grypy zawsze biorą udział szczepy zwierzęcych wirusów grypy. Oznacza to, że wirus ptasiej grypy w sezonie zachorowań u ludzi może połączyć się z ludzkim wirusem w organizmie zwierzęcym świni, co doprowadza do powstania nowego wirusa pandemicznego.



Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych, powołaną, by poprawiać wskaźnik wyszczepialności zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka, a także informować Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami.