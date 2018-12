Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach (COP24) dziś zdominuje temat elektromobilności. Tego dnia zaprezentowana będzie polsko-brytyjska inicjatywa ws. promocji nisko/bezemisyjnego transportu.

Były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger (L) podczas spotkania w ramach Szczytu Klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach / PAP/Andrzej Grygiel /

Otwierająca sesja segmentu wysokiego szczebla, w której będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres dotyczyć będzie światowego programu działań na rzecz klimatu (Global Climate Action), inicjatywy, której zadaniem jest łączenie państw, regionów, miast, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz klimatu.

Następnie premier weźmie udział w prezentacji wspólnej polsko-brytyjskiej deklaracji Driving Change Together - Katowice Partnership for Electromobility. Inicjatywa zakłada powstawanie sieci partnerstw między władzami miast, regionów i państw, a także organizacji pozarządowych, których celem jest m.in. wymiana doświadczeń ws. elektromobilności.



Temat elektromobilności ma być poruszany także w polskim pawilonie na COP24. W dyskusji będzie uczestniczyć m.in. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.



We wtorek odbędzie się również konferencja prasowa ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i wiceprzewodniczącego KE komisarz ds. Unii energetycznej Marosza Szefczovicza.

(m)