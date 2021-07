Rodzice 4-letniej dziewczynki wypoczywali z nią na plaży w Mielnie, gdy ta niezauważanie oddaliła się od nich. Policjanci odnaleźli 4-latkę kilometr dalej - poinformował dziś Rafał Skoczylas z zespołu prasowego koszalińskiej policji.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło wczoraj na plaży w Mielnie (woj. zachodniopomorskie).

Rodzice 4-letniej dziewczynki zaalarmowali ratowników i policję, że ich córka się zgubiła. Jak podał Skoczylas, nie wiadomo było, czy dziecko weszło do wody, czy jest gdzieś na plaży. Do poszukiwań przystąpili ratownicy WOPR i policjanci z częstochowskiej jednostki, którzy sezonowo pełnią służbę w mieleńskim komisariacie.



Policjanci odnaleźli 4-latkę kilometr dalej, na plaży w Unieściu (obecnie dzielnica Mielna) - podał Skoczylas.



Dziewczynka została przetransportowana quadem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do rodziców.

6-latka, która sama przekroczyła granicę

Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Dwa lata temu 6-letnia dziewczynka przeszła 8 kilometrów i nawet nie zauważyła, że znalazła się w innym państwie. Udało jej się dotrzeć z plaży w Świnoujściu do Alhbeck w Niemczech.

Dziecko bawiło się z rodzicami na kocu. W pewnym momencie oddaliło się i zagubiło w tłumie turystów.

Dziewczynkę bez opieki wypatrzyli na plaży policjanci z Ahlbeck. Nie chciała jednak pójść z ludźmi, których nie znała i którzy nie mówili po polsku. Dała się natomiast przekonać niemieckiej funkcjonariuszce, która osobiście oddała 6-latkę w ręce rodziców z Polski.

Apel policji

Koszalińska policja apeluje do rodziców i opiekunów dzieci o niepozostawianie ich nawet na chwilę bez opieki m.in. na plaży, na placu zabaw lub w centrum handlowym. Należy uczyć dzieci podstawowych danych personalnych swoich i rodziców oraz miejsca zamieszkania.

Najlepiej wyposażyć dziecko w bransoletkę lub opaskę z danymi kontaktowymi do rodziców, a także charakterystyczny gadżet, który pozwoli odróżnić dziecko w tłumie. Dzieci nie powinny być straszone przez dorosłych policjantem. Dziecko musi wiedzieć, że w sytuacji zagrożenia życia lub niebezpieczeństwa może o pomoc zwrócić się do funkcjonariusza policji.