Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA planowane jest podpisanie szeregu umów dwustronnych dotyczących: zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, sektora energetyki, nowych technik medycznych, a także współpracy komercyjnej - mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak podkreślał, wizyta będzie miała kilka elementów: rozmowy polityczne, energetyczne, a także na temat nowych technologii i współpracy gospodarczej.

W środę prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczną oficjalną wizytę w USA. Pierwszego dnia para prezydencka spotka się w Białym z prezydentem Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią Trump.

Etapem drugim będzie Teksas i rozmowy nt. porozumień energetycznych. Tam gospodarzem wizyty i partnerem pana prezydenta będzie sekretarz ds. energii Rick Perry - poinformował Szczerski. W Teksasie dojdzie też do spotkania, które otwiera nas na kolejny, trzeci etap (wizyty), czyli rozmów gospodarczych, dotyczący współpracy w zakresie leczenia raka, nowoczesnych technologii onkologicznych. Pan minister zdrowia podpisze umowę o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych - zapowiedział prezydencki minister.

W Nevadzie pan prezydent będzie otwierał specjalnie zorganizowany polski tydzień biznesu i innowacji - dodał Szczerski. Także w Nevadzie tematem ważnym będzie współpraca w zakresie lotnictwa, w tym dronów, nowoczesnych technologii lotniczych - zaznaczył.

San Francisco z kolei to kwestia nowoczesnej technologii w zakresie internetu, telekomunikacji, IT. Pan prezydent spotka się z szefami Google, YouTube i innych firm działających w sektorze IT, które także inwestują w Polsce - podkreślił Szczerski. Jak dodał, podczas wizyty Andrzeja Dudy w USA planowane jest podpisanie szeregu umów dwustronnych zarówno w zakresie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale także dot. sektora energetyki (w tym umowy biznesowe i umowy międzypaństwowe), w zakresie onkologii i nowych technik medycznych, a także dot. współpracy komercyjnej.